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'Os Firrás' celebran con los mayores de O Grove os Maios y el Día de la Madre

'Os Firrás' celebran con los mayores de O Grove os Maios y el Día de la Madre

Paco Luna

'Os Firrás' celebran con los mayores de O Grove os Maios y el Día de la Madre

Paco Luna

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Los usuarios del programa de conciliación familiar para personas mayores de O Grove, conocido como Vellos Tempos, han vuelto a «liarla». Esta vez con animadas jornadas de canto, baile y diversión en torno a la tradicional celebración de los «maios» y, muy especialmente, para conmemorar el Día de la Madre.

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