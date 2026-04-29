Noé Parga

El vilanovés José González Chaves perdió la vista cuando apenas contaba con 27 años de edad

El vilanovés José González Chaves perdió la vista cuando apenas contaba con 27 años de edad, una circunstancia que le obligó a replantearse por completo su vida y a tener que familiarizarse con su entorno, llevando un bastó en la mano, para poder desplazarse. Pero a ese bastón unió hace ya 14 años un apoyo que, en su vida, siempre ha sido fundamental, un perro guía que le ayuda a llegar a donde quiere, todo gracias a la labor que realiza la Fundación ONCE a la hora de adiestrar a estos animales para que ayuden en la movilidad de las personas con limitaciones visuales graves.