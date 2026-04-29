Noé Parga

En el Día Internacional de la Danza, la escuela de danza de Gema Pizarro reivindica el valor artístico, físico y emocional de esta disciplina

Gema Pizarro no entiende la danza como una parte de su vida, sino como el hilo que la cose por completo. «La danza ha sido mi medio de vida. Desde que tengo uso de razón siempre quise dedicarme a ella. Para mí es la vida. No puedo separar la danza de mi vida», resume. Con motivo del Día Internacional de la Danza, la directora de la escuela que lleva su nombre en Vilagarcía mira hacia atrás y también hacia delante: a lo vivido como intérprete, al camino abierto desde la docencia y a todo lo que esta disciplina puede aportar a cualquier edad.