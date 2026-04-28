Náutica Medusa

Los pecios se convierten en una propuesta turística que invita a explorar las entrañas de la ría de Arousa

Los fondos de la ría de Arousa esconden una riqueza natural espectacular, que sirve para garantizar la economía de la comarca a través del marisqueo o de la pesca de bajura, pero que también suma otras posibilidades. Una de esas posibilidades es el turismo de submarinismo, el que permite descubrir toda esa riqueza que oculta el agua del mar en el interior de la ría visitando, sobre todo, los pecios que se encuentran hundidos en la ría, en cuyos restos, se concentra una parte importante de esa riqueza.