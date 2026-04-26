Los aficionados del C.D. O Grove acompañan a su equipo en el sueño hacia el ascenso
El Deportivo Grove no viajó solo a Vilanova. Lo hizo acompañado por una marea de ilusión que salió de O Grove en barco, cruzó la ría vestida con los colores del club y desembarcó en O Terrón con la sensación de estar viviendo algo más que un partido. La victoria por 0-3 ante el Vilanova dejó al equipo de Santi Mariño muy cerca del ascenso a 2ª Autonómica, pero la jornada ya había empezado a ganarse mucho antes de que rodase el balón. Más información
