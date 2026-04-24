Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin
Los vecinos claman contra el abandono del barrio desde el que nació Vilagarcía

Los vecinos claman contra el abandono del barrio desde el que nació Vilagarcía

Anxo Martínez

Los vecinos claman contra el abandono del barrio desde el que nació Vilagarcía

Anxo Martínez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un numeroso grupo de turistas procedentes de León paseaba ayer a mediodía por el centro de Vilagarcía. En un momento dado, se detuvieron en el cruce de la plaza de Martín Gómez Abal, en el corazón del barrio de O Castro, con la calle del Cristo; la guía les explicó que en aquella zona se encontraba el origen de la Vilagarcía contemporánea. A su alrededor, los viajeros observaron un puñado de pequeñas casas marineras, la mayor parte de ellas abandonadas, en ruínas y cubiertas de grafitis.

TEMAS

Tracking Pixel Contents