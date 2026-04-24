Anxo Martínez

Los vecinos claman contra el abandono del barrio desde el que nació Vilagarcía

Un numeroso grupo de turistas procedentes de León paseaba ayer a mediodía por el centro de Vilagarcía. En un momento dado, se detuvieron en el cruce de la plaza de Martín Gómez Abal, en el corazón del barrio de O Castro, con la calle del Cristo; la guía les explicó que en aquella zona se encontraba el origen de la Vilagarcía contemporánea. A su alrededor, los viajeros observaron un puñado de pequeñas casas marineras, la mayor parte de ellas abandonadas, en ruínas y cubiertas de grafitis.