Iñaki Abella

Once personas detenidas en la Operación Helo/Kalidas

Once personas. Ese es el número de detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el último operativo contra el tráfico de drogas que se ha desarrollado en O Salnés, en el que también intervinieron 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivos y diferentes tipos de armas, aunque solo acabaron pasando cinco a disposición judicial en Caldas de Reis, entrando uno de ellos en prisión y otros dos en libertad con medidas cautelares. A ellos se suma otro individuo que ya se encontraba en prisión con anterioridad.