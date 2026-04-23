Iñaki Abella

Un hombre ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital de Montecelo tras un aparatoso accidente de moto

La PO-307 ha sido el escenario de un grave accidente de tráfico en la mañana de este jueves. En el siniestro han estado implicados un coche y una motocicleta de gran cilindrada, un siniestro que deja al conductor de este último vehículo en estado muy grave. Los hechos han ocurrido al filo del mediodía, cuando la motocicleta ha impactado contra el lateral del coche por motivos que están investigando los agentes de Tráfico que se encuentran en la zona. A consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven vecino de Vilanova, ha salido despedido varios metros. Más información