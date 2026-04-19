Iñaki Abella

Baños Print tres generaciones de trabajo en seis décadas de oficio, familia y resistencia en Vilagarcía

Baños Print no es solo una imprenta. Es, sobre todo, una historia de familia. Una de esas que se escriben durante décadas con trabajo callado, con días larguísimos, con olor a tinta y a papel recién cortado, con decisiones difíciles y con la convicción de que sacar adelante un negocio propio exige mucho más que conocimientos técnicos. Exige carácter, sacrificio y una manera de estar en el mundo. La empresa que hoy regentan los hermanos Lourdes y Francisco Baños Losada representa ya la tercera generación de un oficio profundamente unido a su apellido. Y, sin embargo, también encarna una paradoja dolorosa: la de una trayectoria admirable que, salvo imprevisto, no tendrá relevo.