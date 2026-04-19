El alcalde de Vilagarcía se tatúa por una buena causa
El barrio de O Piñeiriño se ha convertido hoy en el epicentro de la solidaridad en Arousa para ayudar al proyecto de Amencer-Aspace. Zona gastro, conciertos con Maneiro y otros muchos, zona infantil, mercadillo artesano, cortes de pelo solidarios e incluso un puesto de tatuajes dan vida al Solifest de la asociación Breogán, el festival apoyado por figuras como el pianista James Rhodes que seguirá hasta las 23 horas. No faltó ni el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para cumplir su promesa de ser parte activa, sumando un nuevo tatuaje a su piel. Un número 77 en la muñeca para hacer honor a su amigo fallecido el año pasado, Juan Pérez Eyré, que además de profesor era jugador de baloncesto y lució este número en la camiseta.