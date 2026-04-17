Anxo Martínez

Vilagarcía acoge un acto de homenaje a Luis Pando Rivero, que fue juez en la ciudad durante la Segunda República

Luis Pando Rivero nació en Villaviciosa (Asturias), en 1893, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Adolfo Pando Valle, era el farmacéutico de la localidad, y su abuelo, José Pando Careaga, había sido notario y uno de los socios fundadores de la sidrería El Gaitero. Pando Rivero era el décimo de 16 hermanos, y todos ellos estudiaron en la Universidad de Santiago de Compostela. Más información