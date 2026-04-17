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Vilagarcía acoge un acto de homenaje a Luis Pando Rivero, que fue juez en la ciudad durante la Segunda República

Vilagarcía acoge un acto de homenaje a Luis Pando Rivero, que fue juez en la ciudad durante la Segunda República

Anxo Martínez

Vilagarcía acoge un acto de homenaje a Luis Pando Rivero, que fue juez en la ciudad durante la Segunda República

Anxo Martínez

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Luis Pando Rivero nació en Villaviciosa (Asturias), en 1893, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Adolfo Pando Valle, era el farmacéutico de la localidad, y su abuelo, José Pando Careaga, había sido notario y uno de los socios fundadores de la sidrería El Gaitero. Pando Rivero era el décimo de 16 hermanos, y todos ellos estudiaron en la Universidad de Santiago de Compostela. Más información

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