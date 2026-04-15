Diego Doval

Yolanda Díaz recibió un cuadro con una fotografía suya entre mariscadoras del fotoperiodista Iñaki Abella

La visita a Vilagarcía de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con motivo de la clausura del Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA, dejó para el recuerdo el regalo con el que fue agasajada. El fotoperiodista de FARO, Iñaki Abella, obsequió a la líder de Sumar un cuadro con una foto de la propia Yolanda Díaz entre las mariscadoras de Carril faenando en la playa de A Compostela, en Vilagarcía. Más información