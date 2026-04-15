Diego Doval

La ministra de Trabajo lidera la clausura del congreso de UPTA en Vilagarcía

La clausura del II Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA España en el Auditorio de Vilagarcía estuvo marcada por el protagonismo institucional de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien centró su intervención en la urgencia de abordar el relevo generacional en el trabajo autónomo como uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país. Más información