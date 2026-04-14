Diego Doval

El II Congreso Nacional de UPTA reúne en el Auditorio a administraciones, sindicatos y expertos para buscar soluciones

El Auditorio de Vilagarcía se convierte en epicentro del debate sobre uno de los grandes desafíos económicos y sociales de la próxima década: garantizar el relevo generacional en el trabajo autónomo. La localidad arousana acogió la inauguración del II Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA España, una cita que durante dos jornadas reúne a representantes institucionales, agentes sociales y especialistas con el objetivo de analizar fórmulas que permitan asegurar la continuidad de miles de negocios en todo el país. Más información