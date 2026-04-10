Anxo Martínez

El reloj de la plaza de Galicia de Vilagarcía vuelve a funcionar

El reloj monumental del edificio de Abanca forma parte desde hace décadas del paisaje urbano y sentimental de la plaza de Galicia. A sus pies nació la Toma das Uvas de Vilagarcía y durante mucho tiempo marcó las horas para vecinos y visitantes. Sin embargo, llevaba ya varios años parado a las siete. Ahora, volverá a funcionar gracias al tesón de los propietarios del edificio número 1 de la calle Clara Campoamor, que llevaban tiempo soñando con devolver a la vida a este emblema de la principal plaza de Vilagarcía de Arousa. Más información