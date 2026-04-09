Iñaki Abella

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático visita las instalaciones de Kiwi Atlántico

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado en la mañana de este jueves en las dependencias de Kiwi Atlántico y Galilyo-Liofilizaciones, en O Salnés, que próximamente se adjudicará el contrato para redactar el Plan de prevención y gestión del residuo alimentario, con un presupuesto inicial estimado de cerca de 170.000 euros. Su redacción permitirá crear un sistema que la titular de Medio Ambiente considera como«más eficiente y sostenible». Más información