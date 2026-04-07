Iñaki Abella

La Asociación Cultural San Gregorio de Paradela comenzó a recoger los 6.000 huevos que coronarán el tradicional bollo en honor al santo

Más de una decena de personas comenzaron ayer a buscar por toda de Paradela, en el Concello de Meis, 6.000 huevos con los que elaborar el bollo que, cada domingo posterior al de Pascua, se cuece en la panadería que lleva el nombre de la parroquia. Ese trabajo se inició hace 34 años, en 1992, cuando se decidió ir haciendo cada vez más grande un bollo de pan cuya masa se corona con huevos antes de introducirse al horno. Aquel bollo se inició con 30 huevos, pero ahora ya suma la friolera de 6.000, porque el horno de la panadería no tiene capacidad para más. Más información