Iñaki Abella

Incendio en la narcocasa del barrio vilagarciano de Os Duráns

La polémica casa okupada del barrio vilagarciano de Os Duráns, tantas veces denunciada por los vecinos y objeto de numerosas actuaciones policiales, ha vuelto a arder. A eso de las nueve y media de la mañana las llamas volvieron a apoderarse del interior de este pequeño y deteriorado inmueble situado en pleno centro de Vilagarcía, a escasos metros de la casa consistorial, dando lugar a un espectacular despliegue de medios de emergencia y extinción. Más información