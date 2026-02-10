Iñaki Abella

Un camión vuelca una carga de pescado congelado sobre la carretera en Vilagarcía

Un camión de la firma Logística Gens sufrió a eso de las cuatro de la tarde un corrimiento de carga que hizo que una importante cantidad de cajas de pescado congelado procedente del centro frigorífico Profand quedara esparcida por la calzada. Sucedió en la avenida de Pablo Picasso, que da acceso al Puerto de Vilagarcía. Fue en la pendiente que da entrada a la rotonda de la carretera de Cambados donde toda la mercancía se fue al suelo, dejando cerrado uno de los carriles de circulación. Más información