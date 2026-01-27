Iñaki Abella

La zona de Cabanelas quedó inundada por el desbordamiento del río Umia

La zona de Cabanelas, en Ribadumia, quedó inundada por el desbordamiento del río Umia, que se salió de su cauce en otros puntos como Ponte Baión (Vilanova de Arousa). De hecho, en este punto las aguas afectaron a un establecimiento de hostelería y a varias empresas ubicadas en la zona, así como al Club Náutico O Muíño de piragüismo. Los Bombeiros do Salnés rescataron a varios clientes de un hostal situado en Ponte Baión que no podían salir del inmueble debido a la inundación. En Cabanelas, según fuentes locales, el río alcanzó niveles que no se veían desde hacía años, anegando el gimnasio municipal de Ribadumia y otras instalaciones.