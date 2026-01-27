Iñaki Abella

Bateas a la deriva en O Salnés

La noche y la madrugada han dejado un reguero de incidencias en la comarca de O Salnés. Uno de los puntos donde se han registrado mayores problemas ha sido en el mar, en el interior de la ría, donde varias bateas han quedado a la deriva para acabar varando en tierra, en el mejor de los casos, o completamente destrozadas al chocar contra las piedras. Un ejemplo de ello son los restos diseminados que ha ido retirando Protección Civil de Vilanova de un parque de cultivo, cuyos restos han aparecido desde la playa de O Castelete hasta la de As Sinas. Más información