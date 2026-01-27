Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesReserva parking VigoBoda cruceristas CunqueiroExcursiones sin profesRegreso Fer López
instagramlinkedin
Bateas a la deriva en O Salnés

Bateas a la deriva en O Salnés

Iñaki Abella

Bateas a la deriva en O Salnés

Iñaki Abella

RRSS WhatsAppCopiar URL

La noche y la madrugada han dejado un reguero de incidencias en la comarca de O Salnés. Uno de los puntos donde se han registrado mayores problemas ha sido en el mar, en el interior de la ría, donde varias bateas han quedado a la deriva para acabar varando en tierra, en el mejor de los casos, o completamente destrozadas al chocar contra las piedras. Un ejemplo de ello son los restos diseminados que ha ido retirando Protección Civil de Vilanova de un parque de cultivo, cuyos restos han aparecido desde la playa de O Castelete hasta la de As Sinas. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents