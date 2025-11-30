Denis Incutti e itziar Manso vencen en la media maratón de Vilagarcía

Denis Incutti e itziar Manso vencen en la media maratón de Vilagarcía

Adolfo Gago / Iñaki Abella

Denis Incutti e itziar Manso vencen en la media maratón de Vilagarcía

Adolfo Gago

Iñaki Abella

RRSS WhatsAppCopiar URL

Más de 800 corredores tomaron hoy la salida de la media maratón de Vilagarcía. Desafiando la bajas temperaturas, a las 10:30 se escuchaba el pistoletazo de salida de una prueba decisiba para el Campionato Galego de esta modalidad. A lo más alto del cajón se subieron Denis Incutti e Itziar Manso en las categorías masculina y femenina respectivamente. En el caso de Manso, repite éxito, ya que también se hizo con el triunfo en la pasada edición. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents