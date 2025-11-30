Adolfo Gago / Iñaki Abella

Denis Incutti e itziar Manso vencen en la media maratón de Vilagarcía

Más de 800 corredores tomaron hoy la salida de la media maratón de Vilagarcía. Desafiando la bajas temperaturas, a las 10:30 se escuchaba el pistoletazo de salida de una prueba decisiba para el Campionato Galego de esta modalidad. A lo más alto del cajón se subieron Denis Incutti e Itziar Manso en las categorías masculina y femenina respectivamente. En el caso de Manso, repite éxito, ya que también se hizo con el triunfo en la pasada edición. Más información