Los 'dragones' surcan el río Ulla contra el cáncer de mama

R. A.

R. A.

Tuvo un carácter simbólico y emotivo, además de llegar para quedarse. La primera ruta fluvial en barco dragón por aguas del río Ulla reunió este domingo a deportistas del Náutico de Pontecesures y a mujeres afectadas por cáncer de mama. Lo hizo de la mano de la Asociación Galega de Linfedema, Limpedema, Insuficinecia Venosa Crónica y otras Patoloxías Vasculares Perífericas (AGL). Esta práctica ayuda precisamente a aquellas personas que superaron la dolencia. Más información

