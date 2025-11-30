R. A.

Los 'dragones' surcan el río Ulla contra el cáncer de mama

Tuvo un carácter simbólico y emotivo, además de llegar para quedarse. La primera ruta fluvial en barco dragón por aguas del río Ulla reunió este domingo a deportistas del Náutico de Pontecesures y a mujeres afectadas por cáncer de mama. Lo hizo de la mano de la Asociación Galega de Linfedema, Limpedema, Insuficinecia Venosa Crónica y otras Patoloxías Vasculares Perífericas (AGL). Esta práctica ayuda precisamente a aquellas personas que superaron la dolencia. Más información