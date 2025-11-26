Iñaki Abella

Espectacular despliegue de la Policía en Arousa con excavadoras incluso en el registro de una finca en Vilanova

Las fuerzas de seguridad han desplegado este miércoles una nueva operación antidroga en O Salnés. Desde esta mañana se están produciendo registros en Vilanova de Arousa y en Ribadumia y, al parecer, ya hay varios detenidos. Entre las propiedades registradas está una finca en el lugar de Currás, en la parroquia vilanovense de Caleiro, en la que se están utilizando dos excavadoras con rótulos de la Policía Nacional. La información completa, aquí. Más información