FDV

Delfines se pasean dentro del muelle de Vilaxoán

Hace un mes se explicaba que una hembra de delfín mular llamada «Ladeira» y su cría, «Badiña», habían visitado diferentes puertos de la ría de Arousa. Desde entonces tanto estos como otros arroaces han seguido apareciendo al abrigo de las dársenas arousanas, con especial significación en el muelle de Vilaxoán. Tanto los dos delfines citados como otros ejemplares fueron vistos en varias ocasiones durante la última semana alimentándose entre los pantalanes de ese puerto vilagarciano e incluso recibiendo comida, ya que algunas personas les arrojaron trozos de pan y otros alimentos. Más información