La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove

La empresa Caslua Import S.L, abanderada por Beatriz Castro y Antonio Luaña, presenta esta tarde su «revolucionario» proyecto de casas cápsula, llamadas a «revolucionar el mercado inmobiliario a partir de la innovación y la sostenibilidad». Un centenar de empresarios, autoridades, vecinos y representantes de todo tipo de colectivos asisten a la puesta de largo y escuchan detalladas explicaciones en cuanto a equipamiento, materiales y prestaciones de estas viviendas del futuro.