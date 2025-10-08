FDV

Una pareja de delfines se dan un paseo por el puerto deportivo de Vilagarcía

Dos delfines fueron avistados nadando junto al puerto deportivo de Vilagarcía, ante la sorpresa de vecinos y paseantes que no dudaron en grabar la escena con sus móviles. En el vídeo se puede ver a los cetáceos desplazándose con tranquilidad entre los pantalanes, ofreciendo un curioso espectáculo poco habitual tan cerca del centro urbano. La presencia de delfines en la ría de Arousa no es excepcional, aunque resulta menos frecuente verlos internarse en zonas portuarias. Según expertos, estos animales suelen acercarse en busca de alimento o siguiendo bancos de peces.