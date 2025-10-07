FdV

Preocupación en Arousa por el comportamiento errático de una hembra de delfín y su cría

El comportamiento «errático» de una hembra de delfín acompañada por su cría ha suscitado preocupación en Arousa. Testigos advierten de que la madre, bautizada como «Ladeira», muestra síntomas de debilidad, y su cría, «Badiña», parece empujarla hasta la superficie. Desde la Cemma comparten ese desasosiego, ya que la hembra podría tener algún problema y, sin ella, la cría podría no sobrevivir.