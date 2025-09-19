Pedro Mina

Precintado el taller de pirotecnia de Catoira

El Concello de Catoira procedió esta mañana al precintado del taller de pirotecnia de la empresa Pirogal en el lugar de Coaxe, parroquia de Dimo. Unas instalaciones que provocaron una fuerte contestación social, con movilizaciones vecinales incluidas, tanto en Catoira como en la ciudad de Pontevedra, y que y fueron declaradas ilegales por la Justicia. Dado que se había comprobado que, a pesar de todos los informes contrarios, este galpón inicialmente concebido con una especie de alpendre en el que guardar utensilios de labranza almacenaba material explosivo en su interior, el gobierno vikingo procedió a la apertura del correspondiente expediente.