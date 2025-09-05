La organización desarticulada el pasado miércoles en Arousa (Pontevedra), en una nueva operación contra el tráfico de drogas, hacía acopio en Galicia de grandes cantidades de cocaína que, en su gran mayoría, era introducida por Portugal; se saldó con 19 detenciones -una en Zamora- y 2,2 toneladas de cocaína decomisadas.

