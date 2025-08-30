Un vecino de Vilagarcía de 49 años falleció esta tarde en Meis en un brutal accidente de tráfico que se registró en la PO-531 a la altura del punto kilométrico 16,500, en el lugar conocido como Vilanoviña. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 18.00 horas, cuando chocaron frontolateralmente un vehículo convencional y un cuadriciclo o vehículo sin carné. Como consecuencia del impacto, los dos vehículos quedaron cruzados en medio de la calzada y la peor parte se la llevó el segundo de ellos, especialmente su conductor, ya que el grueso del golpe fue a la altura de la puerta.