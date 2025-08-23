Las orcas han regresado a las Rías Baixas. Así ha quedado patente con las apariciones e interacciones de los últimos días en el entorno de la ría de Vigo, y así se reafirmaba ayer, con la localización de tres importantes grupos, uno a la altura de Faro Corrubedo, otro entre Sálvora y A Illa de Arousa, y el tercero cerca de Os Esqueiros, al Norte de la Península de O Grove.

A pesar de las advertencias lanzadas por radio desde Salvamento Marítimo, algunos barcos de recreo se acercaron en exceso, y hay al menos un catamarán que perdió el timón después de que uno de los animales interactuara con este elemento como si fuera un juguete.

En Arousa se dejaron ver desde las nueve de la mañana, primero en el entorno de Aguiño y Castiñeiras, en el Concello de Ribeira, y después desplazándose, durante horas, por el interior de la ría, sobre todo en los alrededores de Rúa, Noro y otras islas y afloramientos rocosos del archipiélago de Sálvora.