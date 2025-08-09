Los Bomberos de O Salnés y el servicio de Emerxencias de Vilagarcía trabajan desde las 11.00 horas de este sábado en la extinción de un incendio que está devastando las instalaciones de Impex Europa, empresa gallega líder mundial en la fabricación de raticidas e insecticidas, conocida por producir el popular Ratibrom.
Las llamas, que según el primer aviso de un particular al 112 Galicia afectaban a la zona del techo, avanzan con rapidez y consumen el edificio, generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros a la redonda y buena parte de la ría de Arousa. La magnitud del fuego ha despertado una gran expectación entre los vecinos, que observan preocupados cómo algunas lascas desprendidas por las llamas caen en las inmediaciones.