Los Bomberos de O Salnés y el servicio de Emerxencias de Vilagarcía trabajan desde las 11.00 horas de este sábado en la extinción de un incendio que está devastando las instalaciones de Impex Europa, empresa gallega líder mundial en la fabricación de raticidas e insecticidas, conocida por producir el popular Ratibrom.

