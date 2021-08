Está en nivel alto de restricciones, pero a sus jóvenes parece no importarles. A pesar de haber cancelado oficialmente las fiestas de San Roque, el patrón de la villa arousana, hubo celebración oficiosa por sus calles. Los bares y terrazas de Vilagarcía se llenaron de gente que, con copa en mano, sin distancia de seguridad, ni mascarillas alargaron la fiesta más allá de la una de la madrugada, hora de cierre de la hostelería. No les importó lo más mínimo. "Hemos venido a emborracharnos", cantaban algunos durante este botellón nocturno improvisado.