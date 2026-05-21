El «último baile» de Aspas: repartirá en tres años el salario que antes se le abonaba en uno

La afición del Celta se desayunó este jueves con la feliz noticia que llevaba meses esperando: Iago Aspas, leyenda de LaLiga, el mejor jugador de la historia del club, seguirá en activo una temporada más. El anuncio, aunque esperado tras la reciente clasificación para la Conference League en San Mamés, ha sido recibida con alborozo en todos los estamentos del club y la ciudad, que celebran el que va a ser ya el último baile de un futbolista superlativo.

«A falta de un partido para cerrar la temporada, la noticia que todo el celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. La que une generaciones. La que confirma que algunas historias nunca tendrán final. Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro», informaba a media mañana el Celta en sus redes sociales. «Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas», precisaba el comunicado difundido por el club.

El capitán del Celta alargará su brillantísima carrera casi hasta los 40 años, que cumplirá en agosto de 2027. Aspas jugará una última temporada y los dos años siguientes se incorporará la estructura del club para ejercer labores de representación vinculadas a la parcela deportiva. El acuerdo de renovación tendrá un doble beneficio para el Celta, que podrá seguir disfrutando otro año del irrepetible talento del mago moañés y verá disminuida su carga salarial al repartir en tres años el salario que el jugador percibía antes en una sola temporada.

Iago Aspas ha apurado al límite los tiempos para decidir su prolongaba otro año su tiempo en el fútbol. El jugador condicionaba su continuidad a que el físico le permitiese rendir a un nivel todavía elevado y sin dolor. Por ello, Claudio Giráldez dosificó el pasado curso con mimo su esfuerzo y gestionó con inteligencia sus minutos, repartiéndolos entre la competición doméstica y el torneo europeo y alternando su papel como titular con el de revulsivo. Aunque su protagonismo e influencia en el juego decreció con respecto al de sus mejores tiempos, con 38 años largos, sus números siguen siendo imponentes: 8 goles y 6 asistencias en 47 partidos (1.981 minutos) entre la competición doméstica y el torneo europeo.

Tanto Claudio Giráldez, que lo considera una pieza clave dentro y fuera del terreno de juego, como los responsables deportivos del Celta, empezando por Marco Garcés, se mostraron desde el primer momento optimistas sobre la renovación de Iago. No perdieron la fe en su continuidad incluso en los momentos en los que se constató que al futbolista le iba a costar físicamente seguir, como cuando Claudio Giráldez relató que Iago no estaba para jugar 90 minutos. «Nos toca gestionar las cargas de un jugador está a punto de cumplir 39, que tiene muchísimos partidos encima, muchísima presión y responsabilidad en sus piernas», declaraba el técnico el mes pasado en vísperas de la visita a La Cerámica. Aunque el técnico aclaró luego solo se refería al partido contra el Villarreal, sus palabras fueron interpretadas como un síntoma de que los días de Aspas en el fútbol estaban contados. El pesimismo se apoderó del celtismo.

Pero la situación física de Iago mejoró en los siguientes encuentros, con minutos de calidad y titularidades contra Elche, con gol, y Levante, y la clasificación el pasado domingo en San Mamés para disputar competición europea por segunda temporada consecutiva acabó por dar la vuelta a las expectativas. El propio Aspas contribuyó a ello decisivamente tras el empate firmado contra el Athletic Club. «Esta semana lo pensaré y lo hablaré con mi familia. Son muchos años, tengo tres hijos, pero también sigo disfrutando del día a día y no me he aburrido, ni estoy cansado», relató el mago morracense, alentando una corriente de optimismo que se ha prolongado hasta que el club ha anunciado esta mañana la feliz nueva de su continuidad.

No por esperada, la renovación de Iago fue menos celebrada. La afición lo festejó por todo lo alto en las redes sociales y no faltaron palabras de agradecimiento y alegría por la decisión de seguir otro año más. «Nuestro capitán, nuestra identidad, el orgullo de todo un club y de toda una afición. Aspas representa todo lo que somos y todo lo que queremos seguir siendo. El Celta solo se entiende con él dentro. Gracias por seguir caminando a nuestro lado», celebraba en las redes sociales la presidenta, Marián Mouriño, tras hacerse pública la noticia de su renovación. «No puedo ser más feliz», confesaba Borja Iglesias.

Cuatro veces ganador del Trofeo Zarra, Iago Aspas podrá continuar agigantando su leyenda como el mejor jugador de la historia del Celta y una de las grandes leyendas de LaLiga. Desde su retorno al Celta en 2015, hace 10 años, el artillero moañés ha pulverizado toda clase de récords, desde superar al legendario Manolo como el jugador con más partidos oficiales como celestes (actualmente 571), hasta los 222 goles que suma con el conjunto celeste y le convierten en el decimoctavo artillero histórico de LaLiga. Queda una última página por escribir.