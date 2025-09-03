VCT EMEA: Team Liquid campeón con un 3-0 y GIANTX asegura billete a París

Tres días de fase decisiva, tres partidos para el recuerdo y un campeón incontestable. Con Heretics ya fuera, el interés se centró en comprobar si GIANTX podía levantarse desde el cuadro inferior mientras Team Liquid mantenía la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada.

Liquid, sin margen para la duda

La final del cuadro superior reunió a BBL Esports y Team Liquid. Los británicos llegaban con la vitola de equipo a batir tras una fase regular impecable y lo confirmaron con un 2-0 que dejó poco espacio a la réplica. Control del ritmo, lectura táctica sobresaliente y una ejecución limpia de principio a fin. Pase directo a la gran final y un mensaje al resto del torneo.

GIANTX arrasa en el cuadro inferior y sella billete a París

Por su parte, GIANTX no dio respiro a BBL Esports. 3-0 rotundo, dominio territorial y decisiones valientes en cada mapa. Fit1nho lideró con autoridad y el equipo firmó su mejor versión en semanas. El triunfo aseguró presencia en VALORANT Champions París y elevó la confianza de cara al gran reto internacional.

Una final con acento británico

Liquid y GIANTX se midieron por el título con sensaciones opuestas. Los de azul, sólidos y precisos; los españoles, en pleno subidón competitivo. El marcador habló por sí solo. 3-0 para Team Liquid, campeonato del VCT EMEA y una candidatura automática al trono mundial. Actuación sin fisuras y un techo que todavía parece lejos.

GIANTX sale reforzado y Heretics también viaja

La derrota no borra el crecimiento de GIANTX en esta Fase 2. Competencia real ante cualquiera del continente y una plaza en Champions que premia el trabajo del bloque. Team Heretics, pese a unos playoffs discretos, también estará en París gracias a los resultados acumulados durante el año. Oportunidad perfecta para recuperar sensaciones y recordar por qué levantaron trofeos meses atrás.

París en el horizonte

VALORANT Champions París reunirá a los mejores del mundo entre el 12 de septiembre y el 5 de octubre. España viajará con dos representantes, GIANTX y Team Heretics. No llegan con la etiqueta de favoritos, aunque el nivel mostrado invita a pensar en un recorrido largo si mantienen su frialdad competitiva.