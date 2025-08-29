Presta atención. IO Interactive ha confirmado el lanzamiento del agente 47 en ‘HITMAN World of Assassination’ para iPhone y iPad. El estudio danés asegura que la experiencia se ha optimizado para dispositivos móviles, con controles táctiles sensibles al entorno y soporte para mandos de terceros, manteniendo intacta su fórmula de infiltración y sigilo.

La misión

‘HITMAN World of Assassination’ reúne todo el contenido de las tres entregas más recientes de la saga en un solo archivo operativo, el que el Agente 47 deberá viajar por misiones repartidas en lugares como París, Sapienza o Hokkaidō, donde cada escenario funciona como un terreno abierto con múltiples rutas, disfraces y oportunidades de eliminación. El objetivo siempre pasa por neutralizar al blanco sin levantar sospechas, desde un accidente “fortuito” hasta una ejecución precisa.

Los objetivos

La operación incluye las 25 localizaciones de la trilogía, pero como introducción gratuita se ofrece la misión de entrenamiento Instalación de la Agencia y El principio de Sebastian en Dubái. A partir de ahí, los jugadores podrán adquirir el paquete completo o cada escenario de manera independiente.

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47 / CEDIDA

Además de la campaña principal, se incluyen modos como Contratos, Ascensiones y los Objetivos Escurridizos, que proponen encargos temporales con una única oportunidad de completarse. La rejugabilidad se multiplica con el modo Agente Libre, previsto para llegar más adelante a iPhone y iPad, que añade elementos rogue-like y planificación persistente para quienes quieran misiones sin guion fijo.

Dispositivos compatibles

En su lanzamiento, el juego estará disponible para iPhone 16, iPhone 15 Pro y Pro Max, iPad Pro, iPad Air con procesador M1 o posterior, e iPad mini con chip A17 Pro. También se ha confirmado una versión para Mac con Apple Silicon a finales de año, con fecha aún por definir.

Nombre en clave: High-Stakes

De forma paralela, la temporada High-Stakes sigue activa. El villano Le Chiffre ya está disponible como Objetivo Escurridizo hasta el próximo 14 de septiembre, inaugurando la primera misión de este tipo jugable en iPhone y iPad. A ello se sumarán en las próximas semanas nuevos contratos, recompensas y drops a través de Twitch.

El Agente 47 vuelve a desplegarse y esta vez lo hace desde la palma de tu mano para dispositivos iOS. Cada movimiento será evaluado, cada error tendrá un precio, y cada misión será una escaramuza mortal en la larga carrera del implacable asesino.