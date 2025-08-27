IndyCar e iRacing han revelado un acuerdo de licencia a largo plazo para el desarrollo de una línea de juegos exclusiva de esta vertiente deportiva, que se lanzará en la segunda mitad de 2026. El proyecto supone el regreso del IndyCar a los videojuegos tras más de dos décadas sin un título específico. Actualmente está en desarrollo en los garajes digitales de iRacing Studios y estará disponible para PlayStation, Xbox y PC a través de Steam.

Buenas noticias para los seguidores de la NTT INDYCAR Series

El desarrollo se realiza desde cero utilizando el motor gráfico propietario de Orontes, al mando ya en otros títulos de la casa como ‘NASCAR 25’ y ‘World of Outlaws: Dirt Racing’. Tony Gardner, su presidente, destacó las constantes solicitudes de la comunidad para la creación de una línea específica de simulación:

“Los aficionados a la IndyCar llevan mucho tiempo pidiendo un juego de consola, y estamos encantados de ofrecerlo en 2026. Traerá toda la emoción de la NTT INDYCAR SERIES a una experiencia inmersiva que podrán disfrutar aficionados de todas las edades”.

La IndyCar anuncia una línea de simuladores oficiales para PC y consolas a cargo de iRacing / CEDIDA

Características confirmadas y un modo carrera

El proyecto ha confirmado un modo carrera completo, pilotos con licencia de la NTT INDYCAR Series e Indy NXT de Firestone, además de multijugador en línea. En este plano se asegura la participación de equipos y pilotos reales en el proceso de desarrollo. Entre ellos se encuentra Scott McLaughlin, del Team Penske, ganador de siete carreras desde su debut en 2021 y un jugador declarado del simulador de iRacing:

"Estoy encantado de formar parte del desarrollo. Este juego elevará la experiencia de los aficionados a otro nivel", declaró el piloto.

Un legado de tres décadas con Indy

La colaboración entre IndyCar e iRacing no es algo nuevo. La relación se remonta a la época de Papyrus Racing Games, la compañía predecesora que tomó fama con clásicos como ‘Indianapolis 500: The Simulation’ (1989), ‘IndyCar Racing’ (1993) e ‘IndyCar Racing II’ (1995). Ahora, el proyecto surge como una continuación natural de esta relación de más de 30 años, encaminada a la generación actual de consolas y PC.

¿Qué pasa ahora con el simulador iRacing para PC?

En realidad, nada cambia. Además del lanzamiento, la empresa se ha apresurado a confirmar la renovación del acuerdo a largo plazo que mantiene la serie activa en su plataforma de simulación habitual. Es decir, el ‘iRacing’ de siempre seguirá como servicio profesional, mientras que el título de 2026 será una producción independiente pensada también para consolas. Esto garantiza que los pilotos puedan seguir compitiendo en carreras virtuales de IndyCar mientras esperan la llegada del nuevo proyecto.