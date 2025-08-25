'Black Desert Online' abre las puertas del Reino Demoníaco con su expansión gratuita Edania
Pearl Abyss añade una de las regiones más ambiciosas del juego, con PvE, PvP y nuevas recompensas para los aventureros de nivel 60 en adelante
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Los jugadores de ‘Black Desert Online’ viven estos días sus particulares jornadas grandes. Pearl Abyss ha abierto las puertas de ‘Edania: El Reino Demoníaco’, una expansión gratuita que llega a todos los servidores y amplía las opciones de juego con misiones, jefes, un modo PvP competitivo y equipo de primer nivel.
Una misión para veteranos
La historia de Edania arranca con la Sociedad del Equilibrio, (que solo convoca a aventureros de nivel 60 o superior), mientras la campaña principal introduce un Diario de Aventura con siete rutas posibles, que cambian las recompensas sobre un tono más oscuro de lo habitual.
Combates semanales y derecho a trono
En los castillos malditos de la región esperan jefes corrompidos que se convierten en duelos semanales. Cada encuentro se desarrolla en instancias privadas, lo que asegura batallas limpias y sin interferencias. Derrotar a uno de estos rivales otorga acceso al nuevo modo Trono de Edana, un PvP que se celebra cada domingo con diez aspirantes luchando todos contra todos. El vencedor se lleva el título de Rey de Edana, además de bonificaciones exclusivas.
Nuevos escenarios de monstruos
La expansión incorpora tres zonas diseñadas para ponerte a prueba:
- Campo de Batalla de Azur, donde los Espíritus Raíz Corrompidos atacan en oleadas y Muraka Poseído hace de jefe principal.
- Castillo Nymphamaré, hogar de Nagas de Coral y los temidos Ojos de Rusalka.
- Castillo Orbita, un paraje de piedra y espíritus donde reina el Guardián de las Tumbas del Alba.
Equipo de grado Primordial
Edania llega acompañada de un nuevo botín. La armadura defensiva de Edana ofrece un set completo con efectos visuales al máximo nivel de mejora, mientras que el arma secundaria Soberana se suma al arsenal de los aventureros más exigentes. También hay nuevos artefactos, cristales y consumibles, todos vinculados a los recursos de la región.
Profesiones y vida en la región
Los nodos de producción en Edania cuestan solo un punto de contribución, lo que abre la puerta a expandir almacenes o gestionar trabajadores. Además, se añaden nuevas especies de peces y recursos para los jugadores dedicados a la recolección.
Black Desert - Tema Edania
La segunda parte de la expansión, con más jefes y zonas de monstruos, ya tiene fecha, concretamente el 11 de septiembre de 2025. Hasta entonces, Edania se confirma como un terreno de alto riesgo y grandes recompensas, una especie de “liga mayor” dentro del mundo de ‘Black Desert’, que ya ha conseguido reunir 55 millones de jugadores en todo el mundo en PC, móviles y consolas.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto