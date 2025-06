Las mejores formas de organizar tu rincón para jugar fresco este verano

Con la llegada del verano, la batalla trasciende de los jefes finales al sofocante calor al que nos vemos expuestos en cada partida mezclados con los correspondientes cables enredados y ese caos que se apodera del setup en cuanto te sientas. Pero antes de dejarte llevar por la pereza estival o pensar en transformar el salón en una plantación de ventiladores robados de otras habitaciones de la casa, hay soluciones sencillas (y realistas) para refrescar tu tiempo de juego y mantenerlo ordenado. Todo por el mismo precio.

Primero, cuida tu consola (y tu cabeza)

Antes de hacer nada, lo primero es asegurarse que puedes mantener una hidratación suficiente como para pasar un buen rato y olvidarte de cualquier accesorio con LEDs de colores, si solo va a mover el calor de un lado a otro. Lo fundamental es mantener el equipo alejado de fuentes de calor directo y buscar, en la medida de lo posible, que dispongan de un espacio para respirar. Si puedes, evita colocar equipos cerca de ventanas donde dé el sol, pegado a superficies que no sean de apoyo y dales un repaso a los ventiladores de vez en cuando (un pincel suave o una latilla de aire comprimido hacen milagros).

¿Tu silla da más calor que un asiento de bus en agosto? Si tienes opción, búscate un cojín de tejido transpirable y guarda las mantitas hasta octubre. Si además eres de los que sudan más que un oficinista persiguiendo un ascenso, una toalla de microfibra a mano tampoco sobra.

Una mujer jugando a videojuegos. / .

Pon en orden esos cables

Para mantener el espacio razonablemente libre, no hace falta gastar en organizadores ni en muebles de streamer famoso. Basta con unas simples bridas de ferretería, mucha cinta americana, velcros o incluso clips de papelería para organizar cables y evitar que se conviertan en esa trampa mortal que acecha bajo cada mesa. Si tienes múltiples enchufes, márcalos con pegatinas de colores para saber qué desconectar en caso necesitar algún ventilador de pie extra.

Aprovecha cajas de zapatos o bandejas que tengas por casa para guardar mandos, juegos y accesorios. El asunto es tener todo a mano, pero fuera de la vista, para que el espacio no acabe transformándose en un mercadillo de segunda mano donde no hay quien encuentre nada.

¿Que la norma dice que hay que poner tiras LED por todas partes?

Solo si te apetece. Una lámpara de escritorio con luz cálida es suficiente para cuidar la vista y no sentirte en una rave cada vez que enciendes la consola. Si quieres darle un toque, hay opciones económicas de luces RGB que se pueden ajustar sin caer en el exceso. Pero recuerda: menos, es más, sobre todo cuando la factura de la luz se dispara en verano.

Videojuegos. / .

Elige lo que te venga bien

No necesitas una mesa carísima ni una silla de competición. Una superficie estable, una silla cómoda (aunque sea la de la cocina), y una altura que te permita no acabar encorvado ya es suficiente. Si el espacio aprieta, busca muebles plegables o multiusos. Al final, el mejor setup es el que se adapta a tu rutina y no el que ves en TikTok.

Añade algún objeto que te guste, como una figura, un póster, o una taza que nunca usas. Eso sí, deja sitio para el vaso de agua (o lo que refresque más) y, adopta una planta, apuesta por las que aguantan el calor y los descuidos. Los cactus o el aloe vera, por ejemplo, sobreviven a casi todo y además dan un logro por estilo.

En resumen

Como ves, este verano, organizar tu espacio para jugar va de encontrar la manera más práctica y cómoda de pasar las tardes frente a la pantalla. Si logras que todo esté a mano, sin que el PC o la consola se derritan ni que los cables te hagan una zancadilla, puedes dar el verano por ganado. El resto es cuestión de sumar ventiladores y hacer como que no los oyes.