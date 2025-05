Magic The Gathering - Final Fantasy: fecha, cartas y todo lo que incluye la nueva colección

Lo que parecía tan solo un rumor ahora tiene incluso fecha. ‘Magic’ y ‘Final Fantasy’ se dan la mano en una colección oficial que mezcla espadazos, maná y mucha emoción. Lo ponemos en contexto: durante su presentación en la feria PAX East, los jefes de Wizards of the Coast levantaron el telón del set más peculiar de su multiverso, que no es otro que una colaboración que recorre los momentos más recordados de los 16 juegos principales de la franquicia de Square Enix, con mecánicas adaptadas, ilustraciones alucinantes y cartas que huelen a pócima de éter.

Magic The Gathering - Final Fantasy / Redacción

Más allá del Multiverso

La colección, que saldrá a la venta el próximo 13 de junio, ya está disponible para su reserva bajo el nombre ‘Magic: The Gathering — Final Fantasy’. El nuevo set de "Más allá del Multiverso" reimagina el universo de Square Enix con las mecánicas de la casa sobre un despliegue que aprovecha a artistas de ambas franquicias.

Quien ha recorrido los mundos de Midgar, Spira o Eorzea, seguro que reconocerá rápidamente a los protagonistas del nuevo set. Personajes como Cloud, Terra, Yuna o Lightning aparecen representados en cartas que rinden homenaje a su historia, pero diseñadas para jugar con el estilo habitual de ‘Magic’. El set incluye más de 100 criaturas legendarias y una gran cantidad de referencias que conectan directamente con momentos clave de la saga.

Implicación total de ambas casas

En relación con el asunto, Shoichi Ichikawa, productor de ‘Final Fantasy VII: Ever Crisis’, explicó que este proyecto se ha desarrollado con una enorme atención al detalle y un profundo respeto por el material original. Desde la casa nipona defienden que no se trata tan sólo de acertar con una reinterpretación visual, porque la jugabilidad integra nuevas mecánicas basadas en los sistemas tradicionales de la serie de videojuegos, como invocaciones, hechizos progresivos y cartas de dos caras que representan eventos, minijuegos y transformaciones.

Una de las nuevas mecánicas, "elegir un trabajo", permite modificar las habilidades de nuestras criaturas en función del equipamiento. También llegan las criaturas saga, similares a las invocaciones clásicas de ‘Final Fantasy’, capaces de cambiar la dirección de la partida. A esto se suma la palabra clave "Gradual", que permite escalar el poder de ciertos hechizos según el maná que se pague al lanzarlos. Para quienes disfrutan con la gestión de recursos, el regreso del ciclo de tierras y las cartas de aventura completarán una experiencia completa.

Nuevos mazos Commander

La colaboración no se limita a las cartas regulares. ‘Magic: The Gathering — Final Fantasy’ contará también con cuatro mazos de Commander inspirados en juegos ‘Final Fantasy VI, VII, X y XIV’. Cada uno incluirá cartas y mecánicas propias que prometen recuperar las historias originales de forma totalmente distinta, adaptadas al formato multijugador que caracteriza a Commander.

Pero la oferta no termina aquí, puesto que al mismo tiempo se ha anunciado una serie de cartas especiales en formato Secret Lair. Estas prometen reflejar momentos destacados de la franquicia y presentan ilustraciones firmadas por artistas como Yoshitaka Amano o Tetsuya Nomura. Algunos de estos elementos formarán parte de un bonus sheet incluido en los sobres, pensados para los coleccionistas.

El set incluye sobres de juego, sobres de coleccionista, bundles y versiones especiales. Además, Wizards of the Coast ha confirmado que habrá una edición especial para navidades que se anunciará más adelante.