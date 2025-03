Puntuales a su cita mensual, los jefes de PlayStation han confirmado planes para los suscriptores del servicio PlayStation Plus en el mes de abril que, entre otras aventuras, nos animará a defender las calles de Detroit, sobrevivir a una popular a familia del terror y convertirnos en detectives con ‘RoboCop: Rogue City’, ‘The Texas Chain Saw Massacre’ y Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory’. Todos estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus desde el 1 de abril hasta el 5 de mayo.

RoboCop: Rogue City - PS5

El primer juego es una aventura de acción en primera persona que nos pone en el papel del icónico RoboCop. Ambientado en la versión alternativa de Detroit que se muestra en las películas de la serie, deberás restaurar el orden utilizando tanto tus habilidades, como un arsenal de armas avanzadas. En el papel de Alex Murphy, el formato nos permite explorar áreas abiertas y completar objetivos aplicando nuestro propio sentido de la justicia. Recopilar pruebas, interrogar a sospechosos y mantener el orden público son solo algunas de las herramientas a tu disposición como agente de policía.

La trama del juego se enmarca dentro de una oscura conspiración en una historia original que se desarrolla entre los acontecimientos de ‘RoboCop 2 y 3’, con varias ubicaciones que explorar y caras conocidas con las que interactuar. El mismísimo Peter Weller, actor original de RoboCop, vuelve a la acción para poner voz al ciberpolicía.

Ya conocemos los PlayStation Plus de abril: RoboCop, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth / Cedida

The Texas Chain Saw Massacre - PS4, PS5

‘The Texas Chain Saw Massacre’ es un videojuego de horror multijugador que nos lleva a las aterradoras tierras de la famosa franquicia de terror. Basado en la película de 1974, el juego permite asumir el papel de uno de los supervivientes o de los miembros de la familia de los caníbales, incluyendo al infame Leatherface.

El formato permite encarnar a uno de los infames miembros de la familia asesina o a una sus víctimas en una experiencia de terror asimétrico en tercera persona. Como víctima, tendrás que tirar de ingenio y sigilo para escapar. Si te decantas por controlar a miembros de la familia asesina, deberás localizar, perseguir y detener a las víctimas antes de que escapen.

Ya conocemos los PlayStation Plus de abril: RoboCop, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth / CEDIDA

Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker’s Memory - PS4

Tras ser acusado de un crimen que no ha cometido, Keisuke Amazawa se ve obligado a escapar al Mundo Digital para demostrar su inocencia. Esto le llevará a unirse a un grupo de hackers al que ayudará a enfrentar los problemas que amenazan su misterioso universo. Descubrid los fascinantes antecedentes de la historia desarrollada en ‘Digimon Story: Cyber Sleuth’ profundizando en esta aventura cada vez más oscura que combina experiencias reales y digitales con una mezcla perfecta de aventura, cría de digimon y combate con más de 320 criaturas que descubrir.

No olvides descargar los juegos de marzo

Aunque la lista de juegos para el próximo mes es muy interesante, no está de más recordar que tienes hasta el 31 de marzo para añadir ‘Dragon Age: The Veilguard’, ‘Sonic Colors: Ultimate’ y ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection’ a tu biblioteca de juegos.