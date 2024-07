Assassin’s Creed llega a Magic: The Gathering haciendo honor a una de las mayores sagas de videojuegos

El Animus tiene un nuevo destino: Magic: The Gathering. ‘Assassin´s Creed’ llega al popular juego con una edición que nos invita a rememorar todos los juegos de una saga que es ya historia de los videojuegos. Durante años, las aventuras y desventuras de la Hermandad de Asesinos nos han puesto en la piel de vengadores, revolucionarios y mercenarios dispuestos a todo. Repasando la saga, nos encontramos con que Wizards of the Coast ha querido honrar a prácticamente todos los personajes que la han hecho grande.

La franquicia tuvo su momento en el cine con la película de 2016, dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender, así como Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling y Michael K. Williams. Está basada en la famosa serie de videojuegos de Ubisoft, que a su vez se inspiró en la novela Alamut de Vladimir Bartol. Fue una película que añadió elementos nuevos, como la descripción más moderna del Animus. Pero en esta edición de Magic: The Gathering, no se han añadido los asesinos de la película, Callum Lynch o Aguilar de Nerja.

En esta edición estarán disponibles los sobres de Collección, los Bundles y un nuevo tipo, los sobres de “Más Allá del Multiverso”. Se trata de un contenido que contiene 7 cartas, una de ellas rara o legendaria y que suelen traer al menos un personaje de la saga. Además, para esta edición se han reeditado algunas de ellas que llevaban tiempo fuera del circuito de juego.

Assassin’s Creed llega a Magic: The Gathering / elsotanoperdido

Un universo de personajes legendarios

‘Assassin´s Creed’ se basa en la confianza en la hermandad y, para ello, en esta nueva edición se puede contar con los mejores agentes de lo oculto, asesinos al servicio de la hermandad que han existido a lo largo de la historia de la saga. Magic: The Gathering ha puesto el cuidado necesario para no dejar a la saga fuera de tono. Y lo ha conseguido, con cartas que, no sólo honran la memoria de los personajes, sino que añaden mecánicas e historia a la leyenda de los asesinos.

Bayek de Siwa, Kassandra de Esparta, Ezio Auditore da Firenze, Desmond Miles, Altaïr Ibn-La'Ahad, Edward James Kenway, Aveline de Grandpré o Eivor, son sólo algunos de los más legendarios asesinos que hacen acto de presencia en esta nueva edición. El nivel de coleccionismo es muy alto en esta colaboración, ya que, al ser los sobres de menos cartas, es más difícil obtener todos los asesinos o asesinas.

Algunos personajes destacan sobre los demás, por ser más conocidos, o porque su leyenda ha tenido más impacto en la saga. Ezio Auditore da Firenze, por ejemplo, tiene más de una versión. De su formación anterior asesino, la carta de “Ezio, principiante atrevido” y de su época más legendaria, “Ezio, hoja de la venganza”. Pero no queda ahí su presencia, ya que una de las más buscadas de la edición será la de “Ezio Auditore da Firenze”, por su belleza y descripción directa con la saga.

Secundarios de lujo

Pero no sólo personajes principales tienen presencia en esta entrega. “Layla Hassan”, “Evie Frye”, “Jacob Frye” o “Roshan, Magister de los ocultos” son personajes que tienen su versión en esta edición también. “Edward Kenway”, por ejemplo, es uno de los personajes más importantes de toda la saga, y su carta hace honor a la historia que le rodeaba. Su historia en el juego de “Assassin's Creed Black Flag” es una de las más populares de la saga.

Un revolucionario que se hizo pirata para no estar dentro del sistema. Después de su boda con la inglesa, Kenway empezó a plantearse trabajar como corsario en alta mar, renunciando a la posibilidad de alistarse en la Armada Real, y partió al Mar Caribe en 1712, acompañado del capitán Benjamin Hornigold, con el objetivo de volver rico en 1714. La guerra en la que estaba terminó al año siguiente de su partida, y se vio obligado a ejercer la piratería a bordo del Jacobite, capitaneado por Abel Bramah.

De igual manera, se han editado cartas que hacen referencia a situaciones relacionadas con la saga, con los asesinos y mercenarios. Por ejemplo, existe una nueva habilidad, “Parkour”, que permite lanzar hechizos si se ha hecho daño de combate a un oponente. Pero no queda ahí la cosa, ya que cartas como “Gancho”, “Distraer a los guardias” o el temido “Recaudador de impuestos” también están presentes en esta colección. Por supuesto, no podía faltar “Haytham Kenway”, el temido cazador de asesinos, caballero y luchador incansable contra la piratería.

La historia y las leyendas toman protagonismo

La saga de ‘Assassin´s Creed’ ha viajado a lo largo de la historia, invitando a los jugadores a visitar el antiguo Egipto, las Cruzadas, la antigua Grecia o la época victoriana, interactuando con la propia historia y cambiando acontecimientos que afectaron a la humanidad. Todo ello se ve reflejado en la colección que ha lanzado Wizards of the Coast en esta nueva edición.

Como añadido se han editado cartas de personajes históricos relacionados con la época en la que ocurren las historias de la saga. “Leonardo Da Vinci” o “Cleopatra, faraona exiliada” son dos claros ejemplos de ello, cartas que además tienen habilidades descritas que ponen de manifiesto la delicadeza a la hora de honrar la historia.

Por si esto fuera poco, con la llegada de esta colaboración, alguno de los objetos que han colmado la historia de leyendas, cuentos y relatos, toman protagonismo. La espada del Rey Arturo de Camelot es un ejemplo, pero no el único. “Caduceo, vara de Hermes” hace referencia a la mitología griega, ya que Hermes era el mensajero de los antiguos dioses.

En definitiva, una edición muy completa, llena de tesoros, referencias a la saga, personajes históricos y artefactos legendarios que han sido objeto de leyendas, cuentos y relatos a lo largo de toda historia de la franquicia de ‘Assassin´s Creed’ y que ahora forma parte también de Magic: The Gathering.