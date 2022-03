Se acerca la fecha de estreno de ‘WWE 2K22’ y con el esperado debut, los luchadores virtuales de la WWE volverán a sus reyertas, llaves y cuadriláteros en base a una renovadora entrega destinada a dar un gran impulso a la franquicia deportiva. Si atendemos a los planes de lanzamiento del juego, planeado para 11 de marzo de 2022, tiene sentido que, para ir calentando musculatura, sus responsables hayan ofrecido un vistazo pormenorizado a los modos de juego y ediciones.

Destacan dos vertientes: 2K Showcase y Mi Leyenda, que incluye clips destacados de los 20 años de carrera del atleta de portada Rey Mysterio, así como un vistazo a historias únicas para las divisiones de hombres y mujeres disponibles en Mi Leyenda. En 2K Showcase nos enfrentaremos a oponentes legendarios como Eddie Guerrero, The Undertaker y Shawn Michaels, así como a Superstars actuales como The Miz y Dolph Ziggler.

Para la prometedora cita, en MiLEYENDA, cada jugador, a modo carrera, trazará su propio camino hacia el superestrellato, ya que nos invita a experimentar el viaje de una Superstar de la WWE, desde los humildes comienzos de un novato hasta el desafío de ser inmortalizado como una Leyenda de la WWE. Para sostenerlo, dispone de historias únicas de divisiones masculinas y femeninas, donde no es extraño encontrarse con cantidad de Superstars y Leyendas.

El Showcase de Rey Mysterio

El Modo Creator Suite también amplía sus posibilidades de personalización de la experiencia en la WWE hasta el más mínimo detalle, desde tomar el control de las marcas, eventos en vivo, los resultados de los combates, las rivalidades y más, hasta crear Superstars, estadios y los campeonatos personalizados. Todas estas creaciones se podrán compartir con otros jugadores, esta vez, con intercambio multiplataforma incluido.

Además, se introducirán nuevos modos en WWE 2K: MiGM y MiFACCIÓN. En MiGM, los jugadores se meten en el papel de un director general de la WWE y podrán tomar decisiones para construir la mayor marca del Universo WWE. Con MiFACCIÓN, el primero de la franquicia, se podrá coleccionar y gestionar una facción de ensueño con eventos semanales y actualizaciones periódicas.

Elige tu propia edición

‘WWE 2K22’ contará con cuatro ediciones del juego para su estreno el 11 de marzo de 2022: Edición Estándar, Pack Digital Cross-Gen, Edición Deluxe y, para celebrar el 25 aniversario de la facción del Nuevo Orden Mundial, la Edición Digital nWo 4-Life. La Edición Estándar estará disponible para plataformas de antigua generación (consolas PlayStation 4, Xbox One y PC) y para consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S) tanto en formato físico como digital; El Pack Digital Cross-Gen estará disponible sólo en formato digital e incluye la Edición Estándar digital y el Pack Rey Mysterio de Starrcade '96 en las consolas PlayStation y Xbox de antigua y nueva generación.

La Edición Deluxe, por su parte, estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en formato físico y digital, y para PC en formato digital. Incluye la Edición Estándar más el Pack Undertaker Immortal; un pase de temporada para los cinco packs de contenido DLC posteriores al lanzamiento; los packs MiLEYENDA Mega-Boost y SuperCharger; contenido de WWE SuperCard de edición limitada (solo para copias físicas). Esta edición estará disponible el 8 de marzo de 2022, tres días antes. Quienes compren la edición PlayStation 5 o Xbox Series X|S también recibirán el Pack Starrcade ’96 Rey Mysterio.

Cierra el paquete la Edición Digital nWo 4-Life, que llegará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC solo en formato digital. Además de la Edición Estándar y todo el contenido extra incluido en la Edición Deluxe, la Edición nWo 4-Life viene con cartas MiFACCIÓN EVO y atuendos alternativos de la nWo para Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash y Syxx, además de un personaje jugable de Eric Bischoff, las arenas WCW Souled Out 1997 y WCW Bash at the Beach 1996, y el Campeonato nWo Wolfpack. También estará disponible el 8 de marzo de 2022. Por último, aquellos que reserven la Edición Estándar y el Pack Digital Cross-Gen también recibirán el Pack Undertaker Inmortal, además de ventajas y bonificaciones MiFACCIÓN, incluyendo una tarjeta con el logotipo de Undertaker, una carta con el fondo de pantalla y una carta con el nombre de Undertaker.