Los creadores de la serie de carreras arcade ‘Asphalt’ prometen pura acción automovilística protagonizada por un elenco de personajes y circuitos inspirados en Disney con ‘Disney Speedstorm’, un juego de descarga gratuita que llegará antes de finalizar el año y contará con nuevas temporadas de manera regular con las que se añadirán más personajes, circuitos y karts. Al igual que sucede en otras opciones similares de juego, ‘Disney Speedstorm’ soportará experiencias multijugador y en solitario, donde se invita a los pilotos virtuales competir contra personajes controlados por la Inteligencia Artificial del título o desafiar a otros amigos a través del modo en línea y local, con hasta 8 rivales.

El juego de carreras contará con personajes conocidos por los amantes de la factoría Disney. Entre los nombres confirmados hasta el momento se incluye a Bella, Donald, Jack Sparrow, Mickey Mouse, Mulán y Sulley, cada uno de ellos dotado con habilidades únicas y diferentes estadísticas entre sí. También cobrará mucha importancia las amplias posibilidades estéticas previstas, ya que los jugadores podrán elegir disfraces para los personajes, personalizar los chasis de los vehículos e incluso las ruedas de sus karts.

En cuanto a los circuitos, estarán disponibles algunas pistas inspiradas en películas de Disney y Pixar, como los muelles de las islas en ‘Piratas del Caribe’, La jungla de Mowgli o La Gran Muralla China de ‘Mulan’, entre las que previsiblemente vayan estrenándose en el juego.

‘Disney Speedstorm’ se lanzará durante el verano de este año de forma gratuita en Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, pero aquí no acaba la información relativa al juego, ya que también se ha confirmado que el programa contará con una prueba cerrada. Si estás interesado en participar, el único requisito necesario es registrarse en la página oficial del título y allí, además de aceptar todas las condiciones de la Beta Cerrada, seleccionar una región. Una vez finalizado el proceso, no queda más que esperar el correo de vuelta con fechas y condiciones.