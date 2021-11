La escasez de semiconductores sigue cobrándose víctimas. A la desasosegante y acuciada escasez de componentes para PC, ahora llega el turno de las videoconsolas. Si bien Sony y TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) han acordado poner en funcionamiento una fábrica en terreno japonés para aliviar la situación, otras empresas no podrán evitar sus efectos a corto y medio plazo, por ejemplo, Nintendo, cuya junta directiva ha confirmado una reducción del 20% en la fabricación de Switch durante este año fiscal.

Menos unidades en el mercado de la renovada Switch OLED

El año fiscal actual contemplaba un marco inicial de 30 millones de unidades fabricadas hasta marzo de 2022, pero ese número caerá hasta los 24 millones de videoconsolas. La alta demanda del exitoso sistema híbrido de la casa de Mario y la crisis de los semiconductores evitarán, entonces, que la renovada Switch OLED llegue a más jugadores durante su periodo inicial de comercialización.

Pero Nintendo no es el único fabricante afectado por esta crisis, Sony y Microsoft también distribuirán menos cantidad de PlayStation 5 y Xbox Series estas navidades y probablemente, la escasez de flujo se prolongue durante el próximo año. "La oferta y la demanda de semiconductores es escasa y está afectando la producción de Switch", asegura un representante de Nintendo

Esto supone un freno importante en la distribución del sistema que, desde su lanzamiento en 2017 ya ha vendido más de 89 millones de unidades, valores, que como puedes imaginar, la convierte en uno de los mayores éxitos de la compañía. No obstante, la moderna consola híbrida no alcanza las cifras de la querida Nintendo Wii, el mayor éxito de la casa japonesa (sin incluir portátiles y sus miles de variantes) con más de 100.000 unidades vendidas. Pero el lanzamiento de la versión OLED, viene a confirmar la apuesta de la compañía por extender la vida útil de la consola que inevitablemente superará el volumen comercial de la mítica plataforma lanzada en 2011.

Lanzamientos realmente exclusivos

No será por falta de catálogo, Switch seguirá recibiendo muchos títulos importantes. Respecto a las exclusivas, se acaba de estrenar ‘Metroid Prime’ y en noviembre la consola recibirá ‘Pokémon Diamante Brillante’ y ‘Pokémon Perla Reluciente’; ‘Leyendas Pokémon: Arceus’ en enero; y ‘Triangle Strategy’, el videojuego de rol de Square Enix, llegará en marzo. Además de títulos que deben anunciar fechas oficiales como ‘Bayonetta 3’, ‘Splatoon 3’ y quizá, el más esperado, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Metroid Dread – Tráiler