Tras un año en Epic Store, el juego del estudio británico Bossa Studios ‘Surgeon Simulator 2: Access All Areas’ llega a Steam cargado de novedades y una oferta muy especial. La plataforma de Valve desbloqueará cuatro de sus juegos (Surgeon Simulator, I Am Bread, Deep Dungeons of Doom and Purrfect Date) para todos aquellos que decidan hacerse con la segunda parte de este divertido título de operaciones y trasplantes repleto de contenido.

Tras probarlo unos días, solo podemos decir que es una auténtica locura. ‘Surgeon Simulator’ es un juego que nos pone en la piel de un cirujano que tiene que salvarle la vida a Bob, nuestro paciente. Para ello, tenemos disponible un modo campaña donde debemos completar diferentes mapas, cada vez más alocados, y un modo multijugador.

A medida que avanzamos en la aventura, la ejecución de las operaciones va complicándose, pero no tanto a nivel de cirugía como para hacernos con los elementos necesarios por diversas partes del escenario. De hecho, las operaciones se han simplificado tanto, que podremos amputar piernas, realizar un trasplante u operación a corazón abierto, simplemente a tirones.

Cómo en su primera versión, lanzada en 2013, el simulador de operaciones ganó rápidamente notoriedad por su caótico gameplay y los momentos que provocaba. En esta ocasión, su secuela aterriza redoblando la dosis de la locura de físicas y multitud de herramientas, desde artilugios médicos normales, hasta un extintor o una taza. Todo vale para abrir la caja torácica de un paciente y empezar a curarlo.

Como anticipábamos, la edición de Steam se estrena en la plataforma un año después de su puesta de largo en Epic Store, pero lo hace cargada de cambios y novedades. Los jugadores, para empezar, encontrarán un título con un año de actualizaciones y nuevas características, con frescos e interesantes escenarios generados gracias al modo Creador, personajes más expresivos y el regreso del Modo Grupo, uno de los más queridos por la comunidad.

A diferencia de la primera entrega, en esta ocasión ganamos en libertad al poder salir de la mesa de operaciones para darnos paseos por el entorno, que se han actualizado con nuevos puzles que resolver para seguir avanzando. Como es habitual en esta clase de títulos, el grado de dificultad va en aumento. De hecho, si la complejidad de físicas no fuera suficiente, en esta nueva versión los utensilios y herramientas médicas no están ordenadas en la mesa, sino que en algunas situaciones tenemos que buscarlas por toda la sala.

Tampoco podemos olvidarnos del modo Creación. Bossa Studios le ha dado un giro magistral y en esta ocasión no solo nos deja operar a Bob junto a nuestros amigos, sino que podemos dar rienda suelta a la creatividad con numerosas herramientas como texturas, accesorios y materiales de construcción. Gracias como siempre a la comunidad, que durante el último año ha elaborado una considerable cantidad de mapas que nos darán horas y horas de diversión.

En definitiva, ‘Surgeon Simulator 2: Access All Areas’ es una experiencia loca y tremendamente divertida. A simple vista puede parecernos un calco de la primera entrega, pero lo cierto es que la versión de Steam llega con muchas novedades que nos darán horas extras de diversión. El modo de Creación cooperativo, el Modo Grupo, todo el contenido del último año y los juegos de regalo, hacen que merezca la pena hacerte con la entrega en la plataforma de Valve. Sin duda, uno de los juegos más divertidos para disputar en compañía que hemos probado en mucho tiempo en Steam.