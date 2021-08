De cuando en cuando un título indie, de esos que no tienen presupuestos multimillonarios, convierten precisamente en millonarios a sus creadores. Son casos de éxito, es la aguja entre la paja, casi uno entre mil millones. Es el caso de ‘Hades’, juego del año en 2020 y 2021 para decenas de medios y certámenes, que precisamente por falta de presupuesto se lanzó solo para PC y Nintendo Switch en 2020, pero dado el volumen de su éxito se estrena el próximo 13 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series S/X.

Ha pasado ya casi un año desde su lanzamiento en PC y la híbrida de Nintendo, pero los usuarios parecen deseosos de conseguir las versiones de consola, que, por supuesto llegan adornadas con los reclamos de la nueva generación, como son las 60 imágenes por segundo y la calidad 4K en PlayStation 5 y Xbox Series X/S (1080p para PS4 y Xbox One).

No es ajeno el éxito a Supergigant, que lanzó a principios de la década pasada ‘Bastion’, todavía recordado por muchos fans, pero con ‘Hades’ les ha llegado el reconocimiento global. El argumento no contiene sorpresas: su protagonista debe huir del inframundo, y lo cierto es que esta tarea no será nada fácil: superar cada sala es complicado y el nivel de frustración del jugador es alto, exactamente igual de alto que la sensación de satisfacción al superar las pruebas que nos propone el juego.

‘Hades’ introduce un género poco familiar para el ajeno al mundo del videojuego, pero muy exitoso entre los jugadores, y cada vez más oído, el rogue-like: se basa en crear escenarios de forma aleatoria en el que los jugadores nunca se van a encontrar exactamente con las mismas pruebas y los mismos enemigos en los mismos sitios. Se completa este género dividiendo sus pruebas en salas o fases que hay que superar con un nivel de dificultad cada vez mayor. Por supuesto, atender a la evolución del personaje en fuerza, equipamiento y armamento es parte fundamental de este género. Si mueres en un roguelike, tendrás que volver a comenzar desde el principio de la sala y nada será lo mismo, por lo que el desafió se mantendrá por tiempo indefinido.

Por supuesto, otro argumento de venta de ‘Hades’ profundiza en la mitología griega, con dioses y diosas, que no dudarán en convertirse en parte de la aventura y nos ayudarán a escapar con armas y equipamiento defensivo, entre otras asistencias. También nos echaran una mano diversos héroes y personajes de su cultura, haciendo de Hades un verdadero disfrute para los jugadores que muestren interés por los mitos.

Los jugadores encontrarán por otro lado un juego de acción rápido, casi frenético, que no nos ofrecerá descanso ni pausa alguna. El juego, de una forma progresiva, eso sí, nos permitirá dominar las habilidades y armas de una forma casi explosiva para superar las fases. Y es precisamente esta destreza el aspecto que más engancha y que nos obligará a jugar por horas. Una partida nunca será suficiente.

En definitiva, Hades es un juego imprescindible, simplemente, ganador de decenas de premios que sin duda se hará con muchos más este año gracias a las mejoras ofrecidas por las consolas de nueva generación. Si además te decantas por su versión física, le acompañan diversos extras que serán un lujo para sus fans: su banda sonora, ilustraciones impresas y personajes.

Hades – Tráiler PlayStation y Xbox