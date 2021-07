Microsoft anuncia los cuatro juegos que estarán disponibles para descarga gratuita durante julio de 2021 como parte del programa Games With Gold para los abonados del servicio Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate: ‘Planet Alpha’, ‘Rock of Ages 3: Make & Break’ de Xbox One, además de ‘Conker: Live & Reloaded’ de Xbox y ‘Midway Arcade Origins’ de Xbox 360. Recordar que los juegos de Xbox y Xbox 360 son retrocompatibles con Xbox One y a su vez con consolas Xbox Series X/S.

‘Planet Alpha’ estará disponible del 1 al 31 de julio, mientras que ‘Rock of Ages 3: Make & Break’ se podrá descargar del 16 de julio al 15 de agosto. En el caso de ‘Conker: Live & Reloaded’ estará disponible del 1 al 15 de julio, mientras que del 16 al 30 de julio se podrá descargar sin coste ‘Midway Arcade Origins’.

Si no los conoces, un pequeño repaso. En ‘Planet Alpha’ habrá que sobrevivir en un extraño planeta repleto de misterio y peligros. Solo, abandonado y con numerosos enemigos habrá que usar el poder de la noche y el día para lograr mantenernos con vida en este mundo alienígena. Por su parte ‘Rock of Ages 3: Make & Break’ presenta una explosiva historia de versiones extrañas y absurdas de personajes legendarios. Diseña, construye y comparte tus propios niveles personalizados con amigos en este título competitivo de defensa de torres y acción arcade combinadas con el peculiar humor al estilo Monty Python.

En ‘Conker: Live & Reloaded’ la ardilla más famosa del mundo de los videojuegos regresa con una resaca de campeonato y con más genio que nunca. Acompaña a Conker a través de un obsceno mundo repleto de personajes retorcidos, conductas lascivas e indignantes parodias de cine. Con más de 30 títulos atemporales de la época dorada de los juegos arcade, cierra el paquete ‘Midway Arcade Origins’, una opción ideal para los calores del verano en los que revivir la infancia o descubrir por primera vez juegos clásicos como Defender, Gauntlet, Rampart y otros. ¡Y no se necesitan monedas para jugar!

Xbox - July 2021 Games with Gold