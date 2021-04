Bajo el amparo del incomparable marco del WrestleMania 37, se ha presentado el primer tráiler de ‘WWE 2K22’, que como puedes suponer, es el nuevo juego oficial de la franquicia de lucha libre profesional. El tráiler destaca la presencia del enmascarado Rey Mysterio, que además de mostrar el modelado general del luchador con gran detalle, incluso se deja ver intercambiando golpes en el ring con Cesaro. "It Hits Different", es la frase promocional que cierra el contenido.

Aunque el vídeo se excede muy poco de los 30 segundos y presenta algo menos de 10 de juego real, todavía se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que el lanzamiento llegará "pronto". Los desarrolladores, en su parcela, anticipan que ‘WWE 2K22’ se inspirará en juegos de la franquicia, además de en otras propuestas, como ‘No Mercy y Smackdown: Here Comes the Pain’. En contrapartida, tampoco sabemos en qué sistemas se lanzará, pero todos los indicios apuntan a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Explorando nuevas direcciones para la serie

La expectativa sitúa a ‘WWE 2K22’ como el nuevo comienzo de una serie elogiada por muchos amantes del deporte electrónico. Para ejecutar con éxito este giro de guion, en 2020, las cabezas pensantes de 2K contrataron a Patrick Gilmore, ex jefe del estudio Double Helix con el objetivo de tomar el control y llevar "enfoque renovado" a la franquicia.

“La jugabilidad básica es una de las principales inversiones para la próxima edición, uno de los seis pilares en los que nos centramos desproporcionadamente en el desarrollo”, asegura el propio Gilmore sobre el nuevo enfoque. “Estamos repasando juegos anteriores muy queridos, como No Mercy o Smackdown: Here Comes the Pain, junto con las principales entregas de la franquicia y otros juegos de lucha más modernos para construir una base filosófica completamente nueva para el juego.” No te entretenemos más ¡llego la hora de subirse al ring!

